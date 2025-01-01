Алёна Бронникова Суд прекратил производство по делу о сносе шести киосков у ТЦ Закамска в Перми Администрация Кировского района отказалась от требований Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края принял решение прекратить производство по делу о сносе шести киосков у торгового центра в Закамске и отменить принятые в отношении спорных объектов обеспечительные меры. Информация опубликована в картотеке суда, первым на неё обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В определении суда указано, что в ноябре от администрации Кировского района Перми, выступавшей в качестве истца, поступило ходатайство об отказе от требований в полном объёме. В связи с этим было принято решение о прекращении производства.

«Поскольку на момент рассмотрения дела судом отпали обстоятельства, послужившие основанием для принятия обеспечительных мер в виде запрета ИП Юшковой В.А. перемещать объекты — павильоны в количестве шести единиц, расположенные на ул. Маршала Рыбалко, 23, принятые определением Кировского районного суда Перми от 6 февраля 2025 года обеспечительные меры подлежат отмене», — отмечается в определении.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», администрация требовала от индивидуального предпринимателя Валентины Юшковой снести примыкающие к торговому центру павильоны, в которых расположены магазины, кафе быстрого питания, «кофе на вынос» и пекарня. Общая площадь всех киосков составила 1,9 тыс. кв. м.

