В правобережной части Перми планируется снести шесть киосков Арбитражный суд рассмотрит иск 11 июня Поделиться Твитнуть

Администрация Кировского района направила в Арбитражный суд Пермского края иск о сносе шести торговых павильонов, расположенных по ул. Маршала Рыбалко, 23. По сообщению телекомпании ВЕТТА, в качестве ответчика выступает индивидуальный предприниматель Валентина Юшкова.

По данному адресу в Закамске расположен двухэтажный торговый центр. Районная администрация требует снести примыкающие к нему павильоны, в которых расположены магазины, кафе быстрого питания, «кофе на вынос» и пекарня. Общая площадь всех киосков составляет 1939 кв. м.

Рассмотрение иска намечено на 11 июня.

Недавно Арбитражный суд Пермского края подтвердил решение Ленинского районного суда о сносе нескольких киосков у Центрального рынка в Перми.





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