В правобережной части Перми планируется снести шесть киосков
Арбитражный суд рассмотрит иск 11 июня
Администрация Кировского района направила в Арбитражный суд Пермского края иск о сносе шести торговых павильонов, расположенных по ул. Маршала Рыбалко, 23. По сообщению телекомпании ВЕТТА, в качестве ответчика выступает индивидуальный предприниматель Валентина Юшкова.
По данному адресу в Закамске расположен двухэтажный торговый центр. Районная администрация требует снести примыкающие к нему павильоны, в которых расположены магазины, кафе быстрого питания, «кофе на вынос» и пекарня. Общая площадь всех киосков составляет 1939 кв. м.
Рассмотрение иска намечено на 11 июня.
Недавно Арбитражный суд Пермского края подтвердил решение Ленинского районного суда о сносе нескольких киосков у Центрального рынка в Перми.
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