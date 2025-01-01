Арбитражный суд подтвердил решение о сносе киосков на шоссе Космонавтов в Перми Объекты нестационарной торговли расположились на государственной земле Поделиться Твитнуть

Владельцу киосков по ш. Космонавтов, 6 не удалось оспорить их демонтаж: Арбитражный суд Пермского края оставил без удовлетворения требования ООО «Элиран».

Предприятие оспаривало распоряжение Ленинского районного суда о принудительном демонтаже торговых объектов по ш. Космонавтов, 6. По сообщению «Коммерсантъ-Прикамье», предприятие не осуществило вовремя добровольный снос объектов.

ООО «Элиран» ранее взяло в аренду земельные участки для предпринимательской деятельности. По утверждению истца, участок был арендован у ООО «СЗ «УНО» с целью осуществления предпринимательской деятельности, однако судебная экспертиза установила, что киоски располагаются на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Судя по сервисам онлайн-карт, речь идёт о киосках, находящихся рядом с подземным переходом у Центрального рынка. В них расположены салоны сотовой связи и предприятия общественного питания. Киоски примыкают к участку, на котором федеральный девелопер «Ингрупп» планирует возвести жилой комплекс.

Как уже сообщалось, за первую половину апреля в Перми снесли 10 несанкционированных торговых объектов, а с начала 2025 года — более 100.





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