За пол-апреля в Перми демонтировали 10 незаконных НТО А с начала года уже 111 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми заявили о сносе десяти незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) за первые две недели апреля. В указанное количество вошли как павильоны, так и киоски. С начала текущего года было ликвидировано в общей сложности 111 незаконно размещённых объектов торговли.

К примеру, в Ленинском районе были убраны два объекта по ул. Подгорной, 47, а также незаконные торговые точки, расположенные по адресам Баковый переулок, 5, ш. Космонавтов, 12 и ул. Борчанинова, 65. В Мотовилихинском районе были демонтированы объекты по б. Гагарина, 85 и по ул. Гашкова, 19.

Напомним, в Перми действует утверждённая схема размещения НТО и определены требования к внешнему виду торговых точек. Это, заявляют чиновники, позволяет применять единый подход ко всем объектам торговли.

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