Пермский край вошёл в топ-10 направлений для кинотуризма в России

Съёмки фильма «Сердце Пармы» в Губахе

Пермский край вошёл в топ-10 российских направлений для кинотуризма. Такие результаты исследования приводит сервис «Суточно.ру». Эксперты отметили, что такой вид туризма становится трендом, влияющим на выбор маршрутов для путешествий, при этом почти для половины россиян (44%) кинолокации не являются определяющим фактором при выборе направления для путешествия, для трети (35%) они служат весомым бонусом.

Лидерами самых востребованных направлений для кинотуризма стали Москва, Санкт-Петербург, Крым, Пятигорск, Сочи, Нижний Новгород, Териберка, Ярославль, Губаха и Тула. В Москве, например, туристы выбирают маршруты по локациям фильмов: «Москва слезам не верит» (12+), «Служебный роман» (12+), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (12+), в Санкт-Петербурге — «Брат» (18+), «Питер FM» (16+), «Майор Гром» (16+), в Губахе — «Сердце Пармы» (16+).

«В Пермском крае активно развивается направление по следам «Сердца Пармы»: туристы едут в Губаху, чтобы увидеть декорации и пейзажи исторического фильма. Ключевые локации: декорации и натурные локации в Губахе, река и лесные массивы региона. Почему едут: исторический эпос, организованы туры к декорациям», — отмечают аналитики.

Из всех перечисленных городов самая недорогая поездка на два дня получится в Пятигорск — около 25-30 тыс. руб., аренда жилья зимой в среднем стоит 4,4 тыс. руб. в сутки. В остальные города, в том числе Губаху, поездка на два дня обойдётся примерно в 30-50 тыс. руб. В Губахе аренда жилья обойдётся в 4,8 тыс. руб. за сутки.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в октябре в Пермском крае снизились цены на экскурсии и зарубежные туры, а также на проезд в поездах дальнего следования. Стоимость экскурсий снизилась на 14%, услуг в сфере зарубежного туризма — на 13%, а билеты на поезд стали доступнее на 4%.

