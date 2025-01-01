Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Большинство билетов на пермский фестиваль «Дягилев +» раскупили за 40 минут Билеты на концерты Теодора Курентзиса всё ещё есть в продаже Поделиться Твитнуть

На сайте «Яндекс. Афиша» 18 ноября открылась предварительная продажа билетов на мини-фестиваль «Дягилев +» (12 +), который пройдёт в Перми 14 — 16 декабря. По данным билетного оператора, за первые 40 минут было раскуплено 80 % билетов.

Тем не менее, обвального спроса не случилось: спустя четыре часа после начала продаж билеты на концерты Теодора Курентзиса и musicAeterna 15 и 16 декабря всё ещё доступны по цене от 11 до 15 тыс. руб. Полностью раскуплены билеты на концерт квартета им. Давида Ойстраха 14 декабря: они продавались по более низкой цене.

В программе концертов: 14 декабря произведения Дмитрия Шостаковича, 15 и 16 декабря «Кольцо без слов» — оркестровая версия «Кольца нибелунгов» Вагнера, сделанная Лореном Маазелем.

В настоящее время билеты на «Дягилев +» доступны только подписчикам «Яндекс +». В широкую продажу билеты должны поступить через неделю.

