Стали известны подробности о мини-фестивале «Дягилев +» (12 +) 2025 года. В этом году фестиваль состоится раньше, чем обычно: он пройдёт с 14 по 16 декабря. В программе два коллектива-участника: оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса и Квартет имени Давида Ойстраха.

Программу «Дягилев+» 14 декабря откроет в Органном зале Пермской филармонии концерт Квартета имени Давида Ойстраха — коллектива, неоднократно выступавшего на Дягилевском фестивале. В составе квартета Андрей Баранов (первая скрипка) — яркий солист с международной карьерой, лауреатом Международного конкурса имени Королевы Елизаветы, хорошо знакомый пермякам Даниил Австрих (вторая скрипка), Фёдор Белугин (альт) и Алексей Жилин (виолончель).

В Пермь музыканты привезут Первый и Десятый квартеты Дмитрия Шостаковича, а также Фортепианный квинтет композитора (12+). Квартеты кардинально разные по настроению: Первый — легкий и радостный, Десятый — гротескный и яростный, насыщенный отсылками к другим сочинениям Шостаковича и включающий его музыкальный автограф, мотив D-Es-C-H. Про Фортепианный квинтет Шостакович писал, что сочинил его, чтобы самому исполнять фортепианную партию и ездить на гастроли, которые он очень любил. На концерте «партию Шостаковича» исполнит Сергей Давыдченко — молодой пианист, в 2023 году получивший первую премию и два специальных приза на Международном конкурсе имени Чайковского.

Главным событием «Дягилев +» станет новая программа оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. 15 и 16 декабря он исполнит «Кольцо без слов» — сюиту, созданную дирижёром Лорином Маазелем на основе оперной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга». Исполнение «Кольца нибелунга», монументального четырехчастного оперного цикла, который создавался более 25 лет и стал образцом нового, синтетического музыкального театра, занимает в среднем 15 часов. Американский дирижер Лорин Маазель в 1987 году адаптировал оперную музыку для инструментального исполнения и объединил ключевые симфонические эпизоды тетралогии в 70-минутную оркестровую сюиту. По своей структуре и замыслу она представляет собой нечто большее, чем просто последовательность ярких музыкальных моментов из опер Вагнера. В своей версии Маазель строго следует за хронологией музыкальных событий вагнеровского цикла — от вступления к «Золоту Рейна» до последних аккордов «Гибели богов». Он не вносит никаких стилистических изменений, не добавляет к вагнеровским партитурам ни единой ноты, сохраняет все лейтмотивы и соблюдает динамику и пропорции музыкального текста тетралогии.

Расширенный состав оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит «Кольцо без слов» в Перми дважды — 15 и 16 декабря в Большом зале филармонии (12+).

Предварительная продажа билетов на концерты фестиваля откроется 18 ноября в 14:00 по пермскому времени (12:00 по московскому времени) на Яндекс Афише и будет доступна всем, у кого есть подписка Яндекс Плюс.

