Пермь вошла в число лидеров по объёму новинок на рынке новостроек в октябре В экспозиции появилось 78 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По количеству новинок на рынке первичного жилья в городах-миллионерах по итогам октября Пермь заняла второе место. Результатами исследования поделились эксперты премии Urban. В представленном обзоре отсутствуют данные по Москве и Санкт-Петербургу.

В семи мегаполисов в продажу поступило новое предложение общей жилой площадью около 328 тыс. кв. м. В Перми в числе новинок представлены четыре проекта комфорт-класса с общей жилой площадью 78,2 тыс. кв. м. Это ЖК «Моменты» (27,3 тыс. кв. м), ЖК «Альфа дом у «Столицы» (2,6 тыс. кв. м), ЖК «Начало. Дом на Гайве» (20,4 тыс. кв. м) и ЖК «Сезоны» (27,7 тыс. кв. м). Минимальный бюджет покупки составляет 3,5 млн руб. за студию с отделкой white box в ЖК «Начало. Дом на Гайве». Максимальный — 15,4 млн руб. за четырёхкомнатную квартиру с отделкой в ЖК «Моменты».

Лидером по объёму новинок стал Екатеринбург — в октябре на рынок новостроек в городе вышло три проекта общей площадью 108,1 тыс. кв. м. Минимальный бюджет покупки — 4,4 млн руб., максимальный — за 20,2 млн руб. Ещё в двух городах в реализацию поступило по два проекта — в Челябинске (35,3 тыс. кв. м) и Нижнем Новгороде (18,9 тыс. кв. м).

«В целом общий объём нового предложения в регионах в октябре был на 18% ниже, чем в сентябре. Региональные города в отличие от двух столиц, где несмотря на высокий сезон нехарактерно низкий темп выхода новых проектов, сохраняется достаточно высокая активность», — прокомментировала учредитель и CEO премии Urban Ольга Хасанова.

Ранее «Новый компаньон» писал, что самая доступная однокомнатная квартира в новостройке Перми стоит 3,62 млн руб. По словам экспертов, пермский рынок остаётся одним из самых доступных среди российских мегаполисов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.