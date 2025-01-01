Самая доступная «однушка» в новостройке Перми стоит 3,62 млн рублей Эксперты прогнозируют сдержанный рост на жилую недвижимость Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

По данным проекта «Зона риэлторов», в ноябре 2025 года самая доступная однокомнатная квартира в новостройке Перми предлагается за 3 623 756 руб. Площадь квартиры составляет 28,83 м², и она расположена в Кировском районе, м/р Закамск, на ул. Автозаводской. Квартира продаётся с чистовой отделкой.

Для сравнения: самые низкие цены на минимальное жильё зафиксированы в Волгограде — около 3,01 млн руб. Самые высокие цены наблюдаются в Казани — более 7,3 млн руб.

Пермь остается одним из самых доступных рынков недвижимости среди городов-миллионников. Стоимость минимальной квартиры здесь выше, чем в Волгограде и Воронеже, но значительно ниже, чем в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Наличие отделки в самом доступном лоте выгодно выделяет Пермь на фоне других крупных городов, таких как Екатеринбург, Новосибирск и Омск, где стартовые квартиры обычно продаются без ремонта.

Эксперты отмечают, что рынок новостроек Перми развивается умеренными темпами. В отличие от мегаполисов, где цена жилья определяется высоким инвестиционным спросом и нехваткой земельных участков, в Перми сохраняется достаточное количество площадок под строительство. Это позволяет удерживать стоимость на стабильном уровне и поддерживать низкий порог входа. Основные районы роста — Кировский и Мотовилихинский, где формируются новые жилые комплексы с современной инфраструктурой.

Для покупателей важным фактором остается соотношение площади и цены: в большинстве крупных городов стартовые лоты меньше по размеру и продаются без отделки. Поэтому Пермь выглядит более привлекательной для тех, кто выбирает первую квартиру или улучшает жилищные условия без значительного увеличения бюджета.

Отмечается, что российский рынок новостроек постепенно разделяется на два направления. В крупных мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Екатеринбург, сохраняется высокий спрос и ограниченное количество участков под строительство, что приводит к росту стоимости жилья на 40-50% к 2030 году по сравнению с уровнем 2025 года. В миллионниках второго контура, включая Пермь, динамика более мягкая. Цены, как правило, растут в пределах инфляции, предложение остается стабильным, а основной спрос формируют местные жители, ориентированные на функциональные планировки и разумные цены.

По прогнозам экспертов проекта «Зона риэлторов», к 2030 году средняя стоимость однокомнатной квартиры в российских новостройках достигнет 8-8,5 млн руб. Рост цен в Перми будет сдержанным, что позволит городу сохранить одну из самых доступных позиций среди миллионников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.