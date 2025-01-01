На строительство улицы Крисанова в Перми выделят ещё 1,43 млн рублей Их перераспределят с улицы Строителей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект об изменениях в бюджет региона на 2025-2027 годы. Проект предполагает перераспределение средств между двумя ключевыми дорожными стройками в городе. Об этом сообщается в телеграм-канале краевого парламента.

Согласно документу, сэкономленные 1,43 млн руб., которые были выделены на возведение ул. Строителей (от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев), будут направлены на строительство участка дороги по ул. Крисанова (от ш. Космонавтов до ул. Пушкина) после одобрения законопроекта.

Изменения рассмотрят на ближайшем ноябрьском заседании Законодательного собрания.

В конце октября этого года «Новый компаньон» писал, что реконструкция ул. Карпинского в Перми вышла на финальный этап. Строители начали укладывать дорожное полотно на заезде на путепровод, а также завозить трамвайные пути.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.