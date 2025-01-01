В Перми открылся первый магазин китайского спортивного бренда ANTA Он расположен на втором этаже ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ТРЦ "Планета"

В ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) открылся первый в Перми магазин спортивной одежды и обуви от китайского бренда ANTA. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

Кроме спортивной одежды и обуви, компания реализует аксессуары и оборудование. В ассортименте магазина — товары для различных видов спорта, в том числе баскетбола, футбола, тенниса, лёгкой атлетики и др.

ANTA — ведущий спортивный бренд из Китая и один из крупнейших производителей спортивной одежды в мире. Компания основана в 1991 году, активно соперничает с Nike и Adidas на азиатском рынке.

В 2009 году ANTA получила права на использование бренда FILA в Китае, Гонконге и Макао, что позволило ей занять позиции в сегменте премиальной спортивной моды. Кроме того, ANTA является официальным партнёром олимпийской сборной Китая и предоставляет экипировку для спортсменов на крупных международных соревнованиях.

Напомним, информация об открытии магазина стала известна «Новому компаньону» в сентябре этого года. Магазин бренда размещён на втором этаже ТРЦ.

