В октябре в Перми заработает первый магазин китайского спортивного бренда ANTA Он разместится на 2 этаже ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

В Перми готовится к открытию магазин спортивной одежды и обуви китайского бренда ANTA, об этом «Новому компаньону» сообщили в ТРК «Планета».

«ANTA — спортивный бренд, открытие магазина которого запланировано на начало октября. Он разместится на 2 этаже ТРЦ «Планета», его площадь будет составлять 206 кв. м», — рассказали изданию в торгово-развлекательном комплексе, отметив, что это первый магазин бренда в краевом центре.

ANTA — крупнейший спортивный бренд Китая и один из ведущих производителей спортивной одежды в мире. Основанная в 1991 году компания активно конкурирует с Nike и Adidas на азиатском рынке. В 2009 году ANTA приобрела права на бренд FILA в Китае, Гонконге и Макао, что помогло компании выйти в премиальный сегмент спортивной моды.

Компания является официальным партнером Китайской олимпийской сборной, обеспечивая экипировку спортсменам на крупных международных соревнованиях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.