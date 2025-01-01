Алёна Бронникова Владимир Путин присвоил двоим пермякам почётные звания Указ был подписан 17 ноября Поделиться Твитнуть

Владимир Путин

Константин Долгановский

Двоим жителям Пермского края присвоены почётные звания. Соответствующая информация содержится в указе президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами, подписанном 17 ноября.

Главному врачу ГБУЗ Пермского края «Городская клиническая больница № 3» Александру Буторину присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Он является также депутатом Законодательного собрания Пермского края четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 и заместителем председателя комитета краевого парламента по социальной политике.

Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 21 в Кунгуре Татьяна Летова удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Как сообщается на официальном сайте учреждения, в школе она преподаёт с 1986 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Владимир Путин присвоил актрисе Пермского театра юного зрителя Татьяне Гладневой звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.