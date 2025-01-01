Актриса пермского ТЮЗа получила звание заслуженной артистки РФ
Указ об этом подписал Владимир Путин
Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Пермского театра юного зрителя Татьяне Гладневой звание «Заслуженная артистка Российской Федерации». Указ о награждении был подписан 17 сентября.
На сайте ТЮЗа указано, что Татьяна Гладнева окончила ПГИК в 1994 году по специальности «актёр драматического театра». Работала артисткой в Пермском академическом театре драмы, а с 2006 года пополнила труппу Пермского театра юного зрителя.
Напомним, почётное звание получают выдающиеся артисты, балетмейстеры, дирижёры, композиторы, режиссёры, хормейстеры и музыканты спустя минимум 20 лет успешной творческой карьеры, отмеченной значительными достижениями и личным вкладом в искусство.
Ранее «Новый компаньон» также писал, что Владимир Путин издал Указ о награждении госнаградами работников сферы образования из различных регионов страны, в том числе сотрудников Министерства просвещения. Преподаватель химии из пермского лицея №2 Анастасия Кощеева удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».
