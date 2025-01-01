Актриса пермского ТЮЗа получила звание заслуженной артистки РФ Указ об этом подписал Владимир Путин Поделиться Твитнуть

Фото: официальный сайт Пермского театра юного зрителя

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Пермского театра юного зрителя Татьяне Гладневой звание «Заслуженная артистка Российской Федерации». Указ о награждении был подписан 17 сентября.

На сайте ТЮЗа указано, что Татьяна Гладнева окончила ПГИК в 1994 году по специальности «актёр драматического театра». Работала артисткой в Пермском академическом театре драмы, а с 2006 года пополнила труппу Пермского театра юного зрителя.





Напомним, почётное звание получают выдающиеся артисты, балетмейстеры, дирижёры, композиторы, режиссёры, хормейстеры и музыканты спустя минимум 20 лет успешной творческой карьеры, отмеченной значительными достижениями и личным вкладом в искусство.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что Владимир Путин издал Указ о награждении госнаградами работников сферы образования из различных регионов страны, в том числе сотрудников Министерства просвещения. Преподаватель химии из пермского лицея №2 Анастасия Кощеева удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».

