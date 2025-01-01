Учитель пермского лицея №2 Анастасия Кощеева стала заслуженным учителем Российской Федерации Её ученики показывают отличные результаты по химии и высокие баллы по ЕГЭ Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Преподаватель химии из пермского лицея №2 Анастасия Кощеева удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Ученики Анастасии Кощеевой показывают отличные результаты по химии. Средние баллы ЕГЭ у них всегда высокие, а в 2024 году двое сдали экзамен на 100 баллов.

Президент РФ Владимир Путин издал Указ о награждении госнаградами работников сферы образования из различных регионов страны, в том числе сотрудников Министерства просвещения.

Анастасия Кощеева разрабатывает собственные учебные программы, которые использует в лицее, краевой заочной школе и проекте «Открытый университет». Она воспитала большое количество победителей олимпиад. Педагог делится опытом с молодыми учителями и студентами, побеждает в конкурсах. Ее работа отмечена наградами, включая знак «Почетный работник общего образования РФ», отметили в городской администрации.

