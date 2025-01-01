На контейнерных площадках Перми появятся видеокамеры Они будут фиксировать нарушения Поделиться Твитнуть

На состоявшейся 18 ноября пленарке Пермской городской думы заместитель главы Перми Артём Балахнин рассказал, что современные контейнерные площадки, расположенные на территории города, планируется оснастить системой видеонаблюдения.

Чиновник мэрии сообщил об этом в рамках своего доклада об установлении расходного обязательства Перми по обустройству контейнерных площадок нового образца.

Балахнин пояснил, что внедрение видеонаблюдения нужно для предотвращения несанкционированного выброса отходов возле контейнеров, а также складирования мусора, не входящего в категорию твердых коммунальных отходов.

Затраты на установку видеонаблюдения включат в общую стоимость создания новых контейнерных площадок. В итоге депутаты утвердили решение о финансировании этих работ.

Как ранее писал «Новый компаньон», из городской казны выделено 25 млн руб. на создание 38 объектов для сбора отходов вблизи жилых домов. Финансовая помощь предоставляется управляющим компаниям, занимающимся обслуживанием жилого фонда. На начало ноября было завершено строительство 31 контейнерной площадки.

Отметим, к новым площадкам для сбора мусора предъявляется ряд обязательных требований, среди которых: удобные подъездные пути, ограждение, надежное покрытие, а также отдельные секции для сортировки отходов. Единые стандарты распространяются и на внешний вид этих объектов.

