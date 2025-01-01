В этом году в Перми установят 38 новых контейнерных площадок для мусора На эти цели выделено 25 млн рублей Поделиться Твитнуть

В текущем году на создание 38 контейнерных зон для сбора отходов на прилегающих к домам территориях из городского бюджета выделено 25 млн руб. Финансовая поддержка на возведение этих объектов предоставляется компаниям, осуществляющим управление жилым фондом. Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми.

На данным момент в соответствии с утверждёнными едиными требованиями, завершено обустройство 31 контейнерной площадки. В Кировском районе завершены работы по следующим адресам: улицы Липатова, 4а, Магистральная, 104, Шишкина, 12, Ушакова, 30, а также продолжаются работы по ул. Оханская, 31. В Дзержинском районе готовы к эксплуатации восемь таких площадок, а в Индустриальном районе – четыре.

Отметим, к новым контейнерным площадкам предъявляется ряд обязательных требований, например, наличие удобных подъездных путей, ограждения, прочного покрытия, а также отдельных отсеков для сортировки мусора. Единые стандарты применяются и к внешнему виду этих объектов.

