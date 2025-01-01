Директор пермского Управления технического заказчика избавился от приставки и.о. Александр Мишкин возглавлял МКУ с 2024 года Поделиться Твитнуть

freepik

freepik.com

Назначенный 6 июня 2024 года на пост исполняющего обязанности директора МКУ «Управление технического заказчика» администрации Перми Александр Мишкин 12 ноября был официально утверждён в должности. Соответствующая информация содержится в выписке из ЕГРЮЛ.

Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», ранее Мишкин занимал должность заместителя директора — начальника отдела капитального строительства и реконструкции объектов. МКУ он возглавил вместо Антона Ворохова, проработавшего руководителем учреждения чуть более полугода.

Прежний руководитель МКУ Андрей Кудрявцев был осуждён в апреле 2025 года. Следствие установило, что в 2019 году между муниципальным учреждением и СМТ № 6 был заключён договор на реконструкцию Дворца молодёжи в Перми, за благоприятные решения в пользу строительной фирмы Кудрявцев получил взятку в виде земельного участка. Суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима и штрафу в 2,7 млн руб. с запретом занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях на протяжении трёх лет. Обжаловать приговор ему не удалось.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.