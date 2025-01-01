Губернатор Пермского края озвучил планы по обновлению правительства Он отметил, что всегда есть возможность работать ещё лучше Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в эфире радио Sputnik Пермь сообщил о своих намерениях сформировать новый состав правительства.

Он подчеркнул, что серьезных кадровых изменений не планируется. Махонин отметил, что текущий состав кабинета министров успешно справился со своими задачами. Это позволило реализовать важные проекты в различных сферах жизни региона. При этом губернатор добавил, что, несмотря на положительные результаты, всегда есть возможность работать ещё лучше. Поэтому изменения в правительстве произойдут, но будут носить локальный характер.

Ранее «Новый компаньон» писал, что губернатор анонсировал реорганизацию Совета глав муниципальных образований. «[Планируется] перезапуск Совета глав в формате еженедельных штабов, где мы будем обсуждать текущие строительные проекты, благоустройство, состояние дворов и прочие вопросы», — заявил он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.