Совет глав муниципалитетов в Прикамье будет реорганизован

Губернатор Дмитрий Махонин анонсировал реорганизацию Совета глав муниципальных образований. Об этом глава региона сообщил в эфире радио Sputnik Пермь.

«[Планируется] перезапуск Совета глав в формате еженедельных штабов, где мы будем обсуждать текущие строительные проекты, благоустройство, состояние дворов и прочие вопросы», — заявил губернатор.

По его словам, суть нового формата работы заключается в оперативном решении сложных вопросов, требующих постоянного внимания, на еженедельной основе.

