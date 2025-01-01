Губернатор Дмитрий Махонин оценил производство HIPEX в Прикамье Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил производственную площадку HIPEX. В ходе визита он ознакомился с производственной линией и лабораторией предприятия, а также обсудил с руководством СГ «Развитие» планы по развитию проекта HIPEX и других направлений деятельности группы, сообщает пресс-служба краевого правительства.

На предприятии сообщили, что СГ «Развитие» реализует инвестиционный проект по производству труб из сшитого полиэтилена под брендом HIPEX при поддержке Фонда развития промышленности РФ и правительства Пермского края. Запуск производства состоялся в октябре текущего года.

Создание собственного производства в Перми восполнит дефицит высококачественных труб для тепло- и водоснабжения, который возник после ухода западных производителей с российского рынка. Эти трубы могут использоваться в системах отопления, вентиляции, теплых полов, теплиц и футбольных полей. Кроме того, новое производство создаст десятки высококвалифицированных рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет Пермского края, отметили в СГ «Развитие».

В совещании приняли участие Дмитрий Махонин и руководство СГ «Развитие»: председатель Совета директоров Алексей Раев, генеральный директор Евгений Равцов, председатель наблюдательного совета Николай Булатов, директор по строительству Георгий Кочкин и технический директор – генеральный директор ООО «Хайпекс» Николай Кочкин.

Стороны также обсудили планы по расширению ассортимента и объёмов продукции. Особое внимание было уделено тенденциям на строительном рынке и перспективам жилищного, социального и промышленного строительства в регионе.

По итогам визита Дмитрий Махонин отметил, что число инновационных предприятий в Прикамье растет из года в год. Для них предусмотрены налоговые льготы, административное сопровождение и образовательные программы.

