Пермяк стал победителем в шоу «Умнее всех» Подросток выиграл 69 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

Подросток из Перми Роман Шатунов стал победителем очередного выпуска детского интеллектуального шоу «Умнее всех» (12+). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Пермского края.

«Воспитанник Пермского краевого центра «Муравейник» оказался умнее всех. 13-летний Роман Шатунов сыграл в новом выпуске «Умнее всех» с Тиной Канделаки. Пройдя все этапы и финал, Роман выиграл 69 тыс. руб.», — рассказали в ведомстве.

Победитель поблагодарил своего тренера и весь «Муравейник» за подготовку, а также родителей за поддержку.

Всего в выпуске участие приняли трое жителей Прикамья. Свои знания также продемонстрировали Сергей Косарев из Перми и Тимур Зарипов из Барды.

Напомним, в августе в «Муравейнике» в рамках программы «Молодёжная столица России-2025» состоялся кастинг на шоу «Умнее всех» (12+) с Тиной Канделаки на телеканале «Пятница!». Участниками стали талантливые и эрудированные школьники 11-15 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.