В Перми пройдёт кастинг на участие в шоу «Умнее всех»

В Перми в рамках программы «Молодёжная столица России-2025» пройдет кастинг на интеллектуальное шоу «Умнее всех» (12+) с Тиной Канделаки на телеканале «Пятница!». Об этом на своих ресурсах сообщает министерство образования Пермского края.

К участию приглашаются талантливые и эрудированные школьники 11-15 лет.

Для участия в шоу необходимо заполнить анкету на сайте, пройти онлайн-собеседование и встретиться с командой проекта на кастинге, который пройдет 20 и 21 августа в Пермском краевом центре «Муравейник».

Победитель получит шанс принять участие в новом сезоне программы «Умнее всех».

