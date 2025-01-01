В Перми пройдёт кастинг на участие в шоу «Умнее всех»
Приглашаются школьники 11-15 лет
В Перми в рамках программы «Молодёжная столица России-2025» пройдет кастинг на интеллектуальное шоу «Умнее всех» (12+) с Тиной Канделаки на телеканале «Пятница!». Об этом на своих ресурсах сообщает министерство образования Пермского края.
К участию приглашаются талантливые и эрудированные школьники 11-15 лет.
Для участия в шоу необходимо заполнить анкету на сайте, пройти онлайн-собеседование и встретиться с командой проекта на кастинге, который пройдет 20 и 21 августа в Пермском краевом центре «Муравейник».
Победитель получит шанс принять участие в новом сезоне программы «Умнее всех».
