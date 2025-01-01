В Прикамье в особо охраняемой зоне вырубили деревья Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура, проводя надзорные мероприятия, обнаружила факт незаконной вырубки лесных насаждений на особо охраняемой природной территории «Охраняемый ландшафт «Нижневишерский», расположенной вблизи озера Нюхти в Красновишерском округе.

По результатам проверки собранные материалы были переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

На основании представленных данных было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере). Ход расследования контролируется природоохранной прокуратурой.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с начала 2025 года прокуратура Пермского края выявила более 150 нарушений в сфере соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях. Для устранения нарушений было внесено 52 представления, опротестовано 13 нормативных актов, в суды направлено 6 исков, а в органы предварительного следствия передано 3 материала, по которым возбуждены 2 уголовных дела.

