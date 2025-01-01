Во всех округах Пермского края на ООПТ обнаружены незаконные свалки Возбуждены два уголовных дела Поделиться Твитнуть

фото тг-канала заповедника "Вишерский"

В 2025 году прокуратура Пермского края выявила более 150 нарушений в сфере соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Для устранения нарушений было внесено 52 представления, опротестовано 13 нормативных актов, в суды направлено шесть исков, а в органы предварительного следствия передано три материала, по которым возбуждены два уголовных дела.

Во всех районах края прокуроры обнаружили незаконные свалки на территориях, имеющих особый природоохранный статус.

Также было отмечено, что местные органы самоуправления недостаточно активно осуществляют контроль за благоустройством территорий, а также выявлены недостатки в разработке нормативных актов в этой области.

Лесопользователи на особо охраняемых природных территориях не соблюдают требования по обустройству и содержанию минерализованных полос, расчистке просек и обеспечению полной готовности к тушению пожаров.

Контроль устранения выявленных нарушений продолжается.

