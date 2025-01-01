На севере Прикамья простились с участником СВО Юрием Кошелевым Он погиб в сентябре этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В Красновишерске 17 ноября проводили в последний путь местного жителя Юрия Кошелева, погибшего в зоне СВО на территории Украины. Об этом сообщает администрация Красновишерского округа.

Юрий Кошелев родился 12 апреля 1977 года. На СВО он служил стрелком. Военнослужащий погиб 17 сентября этого года во время выполнении боевого задания.

Солдата похоронили со всеми воинскими почестями на кладбище Красновишерска.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Как ранее писал «Новый компаньон», ранее во время СВО на территории Украины погибли жители Новоильинского Олег Померанцев и Сергей Шилов. Обстоятельства их смерти не уточнялись. Военнослужащих похоронят 18 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.