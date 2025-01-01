Сразу двух участников СВО из Нытвенского округа Прикамья похоронят 18 ноября Обстоятельства гибели Олега Померанцева и Сергея Шилова не разглашаются Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Во время проведения спецоперации на территории Украины погибли житель Новоильинского Олег Померанцев и Сергей Шилов. Об этом сообщает администрация Нытвенского муниципального округа в соцсетях.

Обстоятельства гибели солдат не уточняются.

С бойцами СВО простятся 18 ноября. В последний путь их проводят Доме досуга в п. Новоильинский (ул. Первомайская, 36).

Церемония прощания с рядовым Олегом Померанцевым, который служил на СВО старшим стрелком в штурмовом подразделении, начнётся в 10:00, а гражданская панихида — в 11:00. С гвардии рядовым Сергеем Шиловым, служившим наводчиком, простятся в 13:30, гражданская панихида — в 14:00.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

