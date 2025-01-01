На пост главы Кишертского округа Прикамья претендуют два кандидата Свои программы развития округа они представят 25 ноября Поделиться Твитнуть

фото: starcom68

На должность главы Кишертского муниципального округа Пермского края выдвинули свои кандидатуры начальник управления экономики Оксана Кобякова и нынешний руководитель территории Наталья Колобова, об этом стало известно газете «Звезда».

Кандидаты представят свои программы развития округа 25 ноября на заседании местной думы.

Напомним, пятилетний срок полномочий Натальи Колобовой, избранной на пост главы Кишертского округа в 2020 году, истекает в декабре.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на выборах главы Бардымского округа также примут участие два кандидата: с действующим главой муниципалитета Халилом Алапановым будет соперничать начальник Красноярского территориального отдела Бардымского округа Раиль Мурсалимов. Программы развития муниципалитета кандидаты представят 19 ноября.

