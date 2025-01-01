Подросток в Прикамье пострадал от воспламенения бензина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В с. Дуброво Оханского муниципального округа 15-летний юноша, находясь один в гараже, использовал бензин для розжига печи. В результате вспышки паров он получил термические ожоги и был госпитализирован. Всё произошло в воскресенье, 16 ноября.

МЧС России напоминает, что нельзя оставлять детей без присмотра; следует убирать спички и зажигалки подальше от них. «Объясните несовершеннолетнему правила пожарной безопасности; избегайте использования легковоспламеняющихся жидкостей для розжига печей», — говорится в обращении ведомства.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в понедельник, 17 ноября, в 01:23 в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Коммунистической в п. Дивья Добрянского муниципального округа Пермского края. Когда первое подразделение прибыло на место, спасатели обнаружили, что горят жилой дом, баня и надворные постройки. Площадь возгорания составила 182 кв. м. Ещё до приезда пожарных пять человек успели эвакуироваться из горящего дома самостоятельно, поэтому пострадавших нет.

