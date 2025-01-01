Пять человек спаслись во время ночного пожара в Пермском крае Его причиной стало короткое замыкание в электрооборудовании Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В понедельник, 17 ноября, в 01:23 в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Коммунистической в п. Дивья Добрянского муниципального округа Пермского края. На место происшествия были направлены 22 человека и восемь единиц техники. Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Когда первое подразделение прибыло на место, спасатели обнаружили, что горят жилой дом, баня и надворные постройки. Пожар был локализован в 02:36 и полностью потушен в 04:00. Площадь возгорания составила 182 кв. м.

Ещё до приезда пожарных пять человек успели эвакуироваться из горящего дома самостоятельно, поэтому пострадавших нет.

Супругов разбудил шум, и они вовремя заметили огонь, охвативший крытый двор. Пламя стремительно распространялось на баню и дом. Мужчина с женщиной разбудили и вывели на свежий воздух двух детей и бабушку.

Причиной пожара стало короткое замыкание в электрическом оборудовании, установленном с нарушениями.

