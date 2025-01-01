В минздраве Прикамья рассказали о состоянии упавшего от вейпа в обморок подростка Это уже не первый приступ у молодого человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» рассказали о состоянии подростка, который сегодня, 17 ноября, потерял сознание после употребления вейпа.

«Молодой человек доставлен бригадой скорой помощи в больницу в удовлетворительном состоянии. Ему проведена диагностика, а также оказана необходимая медицинская помощь. Показаний для госпитализации нет», — рассказал в ведомстве.

В минздраве Прикамья пояснили, что ранее молодой человек уже отмечал подобные приступы. Сейчас его направили в поликлинику по месту жительства для дальнейшего наблюдения.

Напомним, происшествие случилось на ул. Танкистов у колледжа. Молодому человеку стало плохо после курения электронной сигареты. Он потерял сознание, а когда упал, у него начался эпилептический припадок. Сокурсники молодого человека сделали ему прямой массаж сердца.

