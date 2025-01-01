В Перми молодого человека увезли в реанимацию после курения вейпа Происшествие случилось у радиотехнического колледжа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В столице Прикамья молодому человеку стало плохо после курения электронной сигареты. Юный пермяк потерял сознание и упал. После этого у него начался эпилептический припадок. Видеозапись инцидента завирусилась в соцсетях.

На видео запечатлены кадры лежащего студента, рядом с ним стоит группа молодежи. Один из них пытается помочь молодому человеку, делая прямой массаж сердца.

Сообщается, что инцидент произошёл на ул.Танкистов.

До приезда скорой помощи знакомые подростка находились с ним, а после его передали медикам. По данным Mash, молодого человека отвезли в отделение реанимации.





В минздраве Прикамья пока не прокомментировали инцидент.

