В Перми молодого человека увезли в реанимацию после курения вейпа
Происшествие случилось у радиотехнического колледжа
В столице Прикамья молодому человеку стало плохо после курения электронной сигареты. Юный пермяк потерял сознание и упал. После этого у него начался эпилептический припадок. Видеозапись инцидента завирусилась в соцсетях.
На видео запечатлены кадры лежащего студента, рядом с ним стоит группа молодежи. Один из них пытается помочь молодому человеку, делая прямой массаж сердца.
Сообщается, что инцидент произошёл на ул.Танкистов.
