В кунгурской больнице в Пермском крае снова сменился главврач На должность назначен Степан Ронзин

freepik

freepik.com

В ГБУЗ Пермского края «Кунгурская больница» снова сменился руководитель. В должность главного врача 17 ноября вступил Степан Ронзин. Об этом стало известно Properm.ru. Изданию он рассказал, что уже принял дела, приступил к работе и знакомится с коллективом учреждения.

Напомним, в октябре главный врач Кунгурской больницы Вадим Кириллов объявил об отставке. Глава минздрава Прикамья Анастасия Крутень 27 октября представила нового руководителя больницы — Сергея Вылегжанина. Согласно выписке из ЕГРЮЛ на 17 ноября, он по-прежнему указан исполняющим обязанности главного врача учреждения.

Степан Ронзин является сыном главного врача пермской ГКБ № 4. Ранее он руководил Кочёвской районной больницей, был сопредседателем Пермского регионального отделения Опоры России. С 2019 года покинул Прикамье и трудоустроился в Междуреченскую городскую больницу Кемеровской области, а затем возглавлял республиканский клинический онкологический диспансер им. С. Г. Примушко в Удмуртии.

