Новым главврачом Кунгурской больницы в Прикамье назначен Сергей Вылегжанин

Сергей Вылегжанин / фото предоставлено Кунгурской больницей

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень 27 октября представила нового главного врача Кунгурской больницы — Сергея Вылегжанина. Об этом сообщили в самом лечебном учреждении.

Вылегжанин родился в Кунгуре в медицинской семье. Его отец, Анатолий Вылегжанин, возглавлял Ленскую больницу и управление здравоохранения Кунгурского района. Сергей окончил Пермскую медицинскую академию в 1999 году и прошёл интернатуру в Кунгурской и Ленской больницах.

Свою карьеру начал как врач-хирург в Ленской больнице, а в 2008 году стал её главным врачом. Затем работал в Уинской ЦРБ и одной из больниц Перми. В 2008 году он также помогал предпринимателю в создании частной больницы «Доктор Айболит» в Кунгуре и с 2015 года до недавнего времени был её главным врачом.

В понедельник Сергей Вылегжанин также был представлен главе Кунгурского муниципального округа Сергею Толчину.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что главный врач Кунгурской больницы Вадим Кириллов объявил об отставке. Последним его рабочим днём в должности руководителя стало 24 октября.

