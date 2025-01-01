Главный врач больницы в Пермском крае Вадим Кириллов покидает свой пост Поделиться Твитнуть

фото с сайта Кунгурской больницы

Главный врач Кунгурской больницы Вадим Кириллов объявил об отставке. Об этом сообщается на официальной странице медицинского учреждения в социальных сетях, пишет ВЕТТА.

Последним рабочим днём в должности руководителя для Кириллова стало 24 октября. В обращении к своим коллегам он отметил, что это решение далось ему нелегко. Более 26 лет он проработал в больнице, из которых 14 лет занимал пост главврача.

Особую благодарность Кириллов выразил своим коллегам, которые отдают работе все свои силы и время. «Многие из них стали для меня не только профессиональными наставниками, но и учителями в жизни», — говорится в обращении.

Бывший главврач поблагодарил сотрудников за преданность делу, терпение и профессионализм, а также за поддержку в трудные моменты. Кириллов выразил надежду на сохранение тёплых отношений с коллективом и в будущем.

