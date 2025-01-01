Алёна Бронникова В центре Перми продают двухэтажный торговый центр за 80 млн рублей Помещения в аренде Поделиться Твитнуть

В центре Перми на продажу выставили двухэтажное здание торгового центра общей площадью 854,2 кв. м. Собственник предлагает приобрести актив за 80 млн руб. Стоимость «квадрата» составляет 93,6 тыс. руб.

Здание расположено по ул. Монастырской, 92. В объявлении на «Авито» указано, что в помещениях выполнена офисная отделка, здание обеспечено центральным отоплением.

«В продаже здание 854,2 кв. м. Два арендатора. Центр города. Высокий трафик. Удобный подъезд», — сообщается в объявлении.

Согласно данным 2ГИС, помещения арендуют два федеральных ретейлера, в здании находятся магазины сетей «Пятёрочка» и «Магнит Косметик».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми в очередной раз выставлен на продажу пятиэтажный торговый центр Star Mall по ул. Революции, 5а. Площадь здания — более 6 тыс. кв. м. Стоимость объекта выросла с 2023 года на 140 млн руб., до 500 млн руб.

