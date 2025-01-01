ТЦ на улице Революции в Перми подорожал на 140 млн рублей Объект продают с 2021 года Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми в очередной раз выставлен на продажу торговый центр Star Mall (ул. Революции, 5а). Объявление опубликовано на сайте «Авито». Стоимость объекта — 500 млн руб., что на 140 млн больше, чем в 2023 году (360 млн руб.).

Площадь шестиэтажного ТЦ составляет более 6 тыс. «квадратов». В объявлении указано, что «зданиe пoлнocтью готoвo к эксплуaтации и coотвeтcтвует вceм неoбходимым нормaм». В нём располагается гипермаркет DNS, а также продуктовый супермаркет «Монетка» и магазин «Фикспрайс».





Напомним , объект продаётся с 2021 года, тогда он стоил 240 млн руб. В ноябре 2022 года стоимость выросла до 320 млн, в марте 2023 года снизилась до 250 млн. В сентябре 2023 года цена выросла до 360 млн руб.





Торговый центр строился несколько лет, затем его сноса добивались городские власти. В Перми здание назвали «чёрным домом». В 2000 году он был приобретён предпринимателем Алексеем Старожуком как объект незавершённого строительства. Затем, после заключения договора об аренде с мэрией, предприниматель получил разрешение на работы по строительству универсального магазина и кафе.





В 2007 году были выявлены отклонения от проектной документации: в здании увеличилось число этажей. В 2009 году мэрия подала иск о признании объекта самовольной постройкой, чтобы обязать лиц, ответственных за её возведение, снести за свой счёт и привести земельный участок в первоначальное, пригодное для использования состояние.





Арбитражный суд Пермского края признал «чёрный дом» самовольной постройкой и принял решение о сносе. Но Уральский арбитражный суд отменил это решение.

