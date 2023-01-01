Максим Артамонов В Перми за 360 млн рублей продаётся торговый центр на ул.Революции Продавец назвал объект «идеальным инвестиционным решением» Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми в очередной раз выставлен на продужу торговый центр Star Mall на ул. Революции, 5а. Объявление опубликовано на сайте Авито. Объект продаётся за 360 млн руб.

В объявлении сообщается, что это «идеальное инвестиционное решение».

Также продавец указывает на наличие большого пешеходного и автомобильного трафика, парковки, эскалатора, лифтов и полное соответствие здания нормам. Реальному покупателю готовы предложить торг. Сейчас объявление снято.

«Новый торговый центр в 5 этажей, заполнен якорными арендаторами», — указано на сайте.

Среди плюсов также названы «огромный пешеходный и автомобильный трафик; большая своя парковочная зона; современная постройка и отделка; эскалатор, лифт пассажирский и грузовой». Также сообщается, что реальному покупателю возможен разумный торг.

Сейчас в торговом центре на Революции, 5а работают магазины «Монетка», DNS, Fix Price, ювелирная мастерская, магазин товаров для дома и учреждения общепита.

Торговый центр на ул. Революции, 5а строился несколько лет, затем его сноса добивались городские власти. В Перми здание окрестили «чёрным домом».

В 2000 году он был приобретён предпринимателем Алексеем Старожуком как объект незавершённого строительства. Затем, после заключения договора об аренде с мэрией, предприниматель получил разрешение на работы по строительству универсального магазина и кафе.

В 2007 году были выявлены отклонения от проектной документации: в здании увеличилось число этажей. В 2009 году мэрия Перми подала иск о признании этого объекта самовольной постройкой, чтобы обязать лиц, ответственных за её возведение, снести за свой счёт и привести земельный участок в первоначальное, пригодное для использования состояние.

Арбитражный суд Пермского края признал «чёрный дом» самовольной постройкой и принял решение о сносе. Но Уральский арбитражный суд отменил это решение.

Весной 2021 года здание продавалось за 240 млн руб., но через три месяца подорожало на 20 млн руб. В начале сентября этого года цена объекта выросла уже до 320 тыс. руб. — 6,2 тыс. руб. за 1 кв. м.

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