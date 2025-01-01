Алёна Бронникова У строящейся гостиницы на Окулова в Перми почти на месяц закрыли проезд На участке запланированы работы по устройству инженерных сетей Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми 15 ноября закрыли движение по ул. Окулова, рядом со строящейся гостиницей. Ограничения введены почти на месяц. Соответствующая информация следует из распоряжения краевого минтранса.

«Временно прекратить движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге местного значения Перми на ул. Окулова на участке от дома № 4 на ул. Окулова до дома № 1 по Комсомольскому пр. на период с 00 часов 15 ноября до 00 часов 11 декабря», — сообщается в документе.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности при проведении строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей. Подрядчик ООО «РСТ» должен обеспечить пешеходам проход к расположенным в зоне работ объектам.

Министерство транспорта Пермского края

Напомним, на месте бывшего ВКИУ по ул. Окулова, 4 в Перми ведётся строительство четырёхзвёздочной гостиницы на 198 номеров с рестораном, конференц-залом, спа- и фитнес-центром. Управлять ей будет сеть Azimut hotels. В начале ноября подрядчик завершил возведение всех пяти этажей здания и приступил к закрытию теплового контура и внутренним работам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.