На месте старого зоопарка в Перми нашли могилу архиерейского секретаря На время смерти ему было 32 года

Фото: группа "Музей Архиерейского квартала" ВКонтакте

Во время археологических работ на месте старого зоопарка в Перми по ул. Монастырской нашли могилу чиновника Дмитрия Попова. Об этом сообщается в соцсетях музея Архиерейского квартала.

«"Здесь погребено тело архиерейского секретаря Дмитрия Осиповича Попова"», — гласит эпитафия на первом найденном археологами надгробии, которое обнаружилось во время раскопок на Архиерейском кладбище, начавшихся в октябре нынешнего года», — рассказали в музее.

Дмитрий Попов родился в 1864 году, в семье священника Иосифа Попова, служившего в Иоанно-Предтеченской церкви с. Широковское в Пермской губернии. Окончил в 1885 году Пермскую духовную семинарию, с 1889-го работал архиерейским секретарём — руководил канцелярией главы Пермской епархии. В его ведении находились корреспонденция архипастыря, подготовка текстов документов, организация приёма посетителей, под его началом работали несколько письмоводителей и рассыльный.

С того же года он стал делопроизводителем в Пермском епархиальном комитете Православного миссионерского общества, которое объединяло распространителей православной веры среди инославных. Скончался Дмитрий Попов от чахотки в 1896 году, в возрасте 32 лет. Отпевание его было совершено в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

С женой Юлией Петровной, которая умерла в 1902 году, у них было двое сыновей, которых взяли на воспитание сёстры Дмитрия Попова. Младший сын Виктор в 1914 году поступил в Киевский политехнический институт Императора Александра II, ушёл на фронт в 1915-м, после чего его следы теряются; старший сын Борис стал священником, митрофорным протоиереем, и умер в 1966 году.

Напомним, на месте старого зоопарка по ул. Монастырской в Перми ведутся работы по созданию общественного пространства «Архиерейский квартал». Ранее стало известно, что во время археологических работ были найдены остатки ограды, отделявшей ранее кладбище от сада. За её пределами частично были выполнены раскопки, подтвердившие отсутствие за оградой мест захоронения усопших. До конца года планируется снести большую часть зданий старого зоопарка за её границами.

