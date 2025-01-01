Автослесарям в Пермском крае в среднем предлагают 105 тысяч рублей в месяц За год зарплаты в вакансиях выросли на 24% Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Зарплатные предложения для работников автосервисов в Пермском крае в октябре составили в среднем 93,3 тыс. руб. в месяц, что на 12% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает сервис «Авито Работа».

Топ-3 вакансий, в которых предлагаемые зарплаты показали самый высокий рост за год, составили автожестянщики, автослесари и мастера-приёмщики. Автожестянщикам в октябре в региона в среднем предлагали 104,1 тыс. руб. в месяц (+32% за год), автослесарям — 105 тыс. руб. в месяц (+24%), мастерам-приёмщикам — 98,7 тыс. руб. (+19%).

Кроме того, эксперты отмечают, что количество вакансий, предлагающих работу в автосервисах, в целом по России показали значительный рост. В том числе, соискателей на должность автомаляров стали искать на 77% чаще, автожестянщиков — на 13%. Это связывают с потребностью в квалифицированных кадрах, способных обслуживать современные автомобили, которые оснащаются всё большим количеством электронных и инженерных систем.

Ранее «Новый компаньон» писал, что зарплаты специалистов по рекламе, маркетингу и PR в Пермском крае выросли на 13%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.