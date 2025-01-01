Зарплаты специалистов по рекламе, маркетингу и PR в Прикамье выросли на 13% В регионе для этих специалистов открыто 2,3 тысячи вакансий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики hh.ru провели исследование рынка труда в сфере рекламы, маркетинга и PR. Они выяснили, какие требования предъявляют работодатели к соискателям и как на них влияет развитие искусственного интеллекта.

Создание и продвижение рекламы — задача, которую выполняют профессионалы разных креативных направлений. Среди них — рекламщики, маркетологи и PR-специалисты. За девять месяцев 2025 года в России было открыто более 259 тыс. вакансий в этой сфере. Наибольший интерес у работодателей вызывают менеджеры по маркетингу и интернет-маркетологи — это каждая третья вакансия, или 32% от общего количества. В пятёрку также входят дизайнеры (15%), SMM-специалисты и контент-менеджеры (11%), аналитики (11%) и менеджеры по работе с партнёрами (11%). 8 тысяч новых вакансий (3%) предназначены для узких специалистов по рекламе.

Региональное распределение вакансий показывает, что почти половина всех предложений поступает из Москвы — 45%, или 115,4 тыс. вакансий. В Санкт-Петербурге размещается каждое восьмое предложение (12%, или 30,1 тыс. вакансий). Ещё по 3% вакансий приходится на Краснодарский край (8,6 тыс.), Свердловскую область (8,2 тыс.), Республику Татарстан (7,6 тыс.) и Московскую область (6,8 тыс.). Доля вакансий в Пермском крае составляет 1% — это 2,3 тыс. вакансий.

Конкуренция в сфере маркетинга, рекламы и PR остаётся одной из самых высоких в стране — на одну вакансию претендуют 20,1 резюме. Работодатели ожидают от специалистов навыков запуска различных видов интернет-рекламы, работы с сервисами контекстной рекламы, организации маркетинговых коммуникаций и использования искусственного интеллекта. Согласно опросу, 34% работодателей считают владение ИИ-навыками необходимым для представителей этих профессий. Эти навыки ценятся как среди линейных сотрудников, так и среди руководителей.

Использование искусственного интеллекта позволяет автоматизировать маркетинговые и креативные задачи (41%), а также рутинные процессы, такие как переводы, написание текстов и документация (39%). Кроме того, ИИ оптимизирует дизайн, аналитику и разработку. Большинство этих задач выполняются с помощью ИИ-сервисов.

Соискатели готовы работать с ИИ. Особенно активно его используют маркетологи и PR-специалисты: 42% из них применяют ИИ ежедневно, а ещё 46% — для решения конкретных задач. Поскольку владение нейросетями стало стандартом, 15% специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR считают, что им следует доплачивать за эти навыки.

За девять месяцев 2025 года медианная предлагаемая зарплата в сфере маркетинга, рекламы и PR составляла 82,5 тыс. руб. За год она увеличилась на 11%. Самые высокие зарплаты предлагают в Чукотском АО — 110 тыс. руб., Москве — 106,9 тыс. руб., Магаданской области — 100 тыс. руб., Московской области — 91,5 тыс. руб. и Санкт-Петербурге — 91 тыс. руб. В Пермском крае медианная зарплата составляет 66,5 тыс. руб., что на 13% больше, чем годом ранее.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.