Автобусы челябинского перевозчика могут выйти на маршруты в Перми

Фото: администрация Перми

Автобусы, принадлежавшие ранее челябинскому перевозчику, могут выйти на маршруты Перми. Пермская компания ООО «Компас» приобрела шесть подержанных Volgabus-5270G4, а также ждёт новые автобусы марки «ЛиАЗ». Об этом сообщается в telegram-канале «Автобусы и вообще».

«Пермский «Компас» приобрёл шесть подержанных Volgabus-5270G4 из челябинского филиала разорившегося «Запсибавто». И ждёт новые ЛиАЗы. С 1 декабря они будут задействованы в качестве резерва на маршрутах 20, 52, 64, куда выйдет «Компас» на пятилетние контракты», — информирует канал.

Отмечается, что в основном пассажиров будут перевозить на ЛиАЗ-529267. Всего на маршруты выйдет 34 единицы.

Напомним, контракт с ООО «Компас» на обслуживание автобусных маршрутов № 20, 52, 64 в Перми был заключён в ноябре прошлого года. В этом году истекает контракт с оказывающим транспортные услуги по этим трём маршрутам ООО «Автомиг».

