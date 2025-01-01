Пермский медиагид победил в номинации всероссийской премии Авторы планируют дополнить маршруты ресторанами и гостиницами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мобильное приложение «Пермь.Здесь» стало победителем Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучшее мобильное приложение для туристов». Об этом сообщили в администрации города.

«По результатам защиты перед экспертной комиссией администрация Перми в лице Городского центра охраны памятников с проектом "Пермь.Здесь" завоевала первое место в номинации "Лучшее мобильное приложение для туристов», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Приложение «Пермь.Здесь» помогает выбрать маршруты для прогулок, познакомиться с историей Перми и послушать аудиогид о главных достопримечательностях. Он включает в себя карты города, каждый пункт которых содержит интересные факты и архивные фотографии. С маршрутами проекта можно ознакомиться онлайн, в мобильном приложении и на сенсорных терминалах в городе.

Отмечается, что авторы планируют расширить наполнение сервиса, добавив на карты информацию о ресторанах, гостиницах и сувенирных магазинах и продолжить установку новых связных туристических стел.

Ранее сообщалось, что Пермский край получил 16 наград в премии «Маршрут года», став регионом-лидером по их количеству.

