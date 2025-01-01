Прикамье стало лидером по количеству наград всероссийской премии «Маршрут года» Финал состоялся в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В Перми прошёл финал XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Участие в нём приняли более 300 проектов, представленных десятком регионов. Губернатор Пермского края Дмитрия Махонин в своём telegram-канале отметил, что маршруты Прикамья взяли награды в ключевых номинациях.

В номинации «Лучшая идея маршрута» первое место занял проект «Горнозаводская цивилизация Прикамья». Он представляет маршрут, проложенный через пять территорий и рассказывающий историю знаменитых горных заводов Строгановых, Голицыных, Шуваловых, Шаховских и Лазаревых, с которых начиналась промышленная история региона.

Проект «Эшелон Победы» занял второе место в номинации «Лучший военно-исторический маршрут» — экскурсия на «Финисте» по Пермскому кольцу, в ходе которой рассказывается о вкладе заводов в победу в Великой Отечественной войне. Гран-при в номинации «Лучший этнографический маршрут» завоевал проект «На 100-летие Коми-Пермяцкого округа: от вершины Пармы до истока Камы».

«Именно благодаря таким командам Прикамье в этом году стало лидером по количеству наград. 16 побед, в том числе семь гран-при — рекорд за всю историю участия», — сообщил глава региона.

Ранее «Новый компаньон» писал, что финальные мероприятия премии пройдут в Перми с 13 по 15 ноября. На участие было заявлено 455 проектов из России и Беларуси, в финал вышел 381 проект, из них 30 — из Пермского края.

