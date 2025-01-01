В финал премии «Маршрут года» вышли 30 маршрутов из Прикамья Финальные мероприятия состоятся в Перми Поделиться Твитнуть

С 13 по 15 ноября в столице Прикамья пройдут финальные мероприятия XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В этом году на участие в премии было заявлено 455 проектов из России и Республики Беларусь, в финал вышел 381 проект, из них 30 — из Пермского края.

Свои проекты туристических маршрутов в 37 номинациях представили гиды, туроператоры, экскурсоводы и специалисты отрасли. Одним из финалистов является проект «Речные истории», ранее ставший победителем региональной премии «Маршруты Прикамья». Он знакомит жителей и гостей Перми с 15 реками города.

В номинации «Лучший военно-исторический маршрут» в финал премии вышла экскурсия для учеников начальной школы «Эшелон Победы».

На звание лучшего культурно-познавательного маршрута претендует проект гида-экскурсовода Ладомира Сварога из Осы «Красные горки — свидетели прошлого».

В номинации «Лучший маршрут сельского туризма» за победу поборется проект «От поля до прилавка» агрохолдинга «Труд»; в направлении «Лучший речной круиз» — проект «7 портов Пермского края», который выполняет теплоход-пансионат «Борис Полевой»; в номинации «Лучшая идея маршрута» — проект «Горнозаводская цивилизация Прикамья» Ассоциации муниципальных образований «Союз».

Проект «На 10Ö-летие Коми-Пермяцкöго округа: от вершины Пармы до истока Камы», знакомящий с традициями и культурой коми-пермяков, представлен в номинации «Лучший этнографический маршрут».

Полный список финалистов размещён на сайте Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Добавим, что отраслевая награда была учреждена по инициативе Геннадия Шаталова, за 10 лет проведения конкурса в нем приняло участие более 4 тыс. проектов.

