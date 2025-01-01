На территории Пермского края 17 ноября ожидаются опасные природные явления Метеорологи предупреждают о гололедице Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отдельных районах Пермского края 17 ноября прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. Как сообщает краевое МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС, ожидаются гололёдно-изморозевые отложения, а на дорогах — образование гололедицы.

«В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линии электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — предупреждают в ведомстве.

По данным проекта «Опасные природные явления Пермского края», в течение завтрашнего дня погоду в регионе будет формировать периферия антициклона, под влиянием которого ночью 17 ноября ожидается прояснение и похолодание до -3…-8°. Днём ожидается увеличение облачности, температурный фон -1…-6°.

Ранее метеорологи сообщали, что в течение ближайших пяти суток средняя температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 6-8°.

