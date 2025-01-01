Среднесуточная температура воздуха в Перми 15 ноября превысила норму на 10° Ночной максимум в +7,2° стал рекордом суток Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

По итогам 15 ноября в Перми среднесуточная температура воздуха составила +4,9°, превысив норму на 10°. Как сообщили авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края», такое отклонение от нормы отмечено впервые с 10 июня, при этом суточный рекорд тепла стал первым за полгода (с 1 апреля) и десятым за год.

За сутки в городе выпало 12 мм осадков в виде дождя, из них 4 мм ночью и 8 мм днём. Ночью был отмечен максимум температуры + 7,2°. Он стал суточным рекордом и самым высоким максимумом в ноябре 2025 года. Следующий рекорд прогнозируется 19 ноября.

Осадки 15 ноября были зафиксированы по всей территории края. Самое значительное количество днём выпало в Березниках и Чёрмозе (12 и 11 мм) в виде дождя, переходящего в снег. В целом ожидается, что осадки 16 ноября на многих станциях будут самыми обильными с третьей декады августа, на некоторых будет выполнена месячная норма. Вследствие дождей и таяния снега ожидается существенный рост притока воды в Камское водохранилище. В целом в течение ближайших пяти суток средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 6-8°.

