В Прикамье зафиксирован сильный гололёд в сочетании с густым туманом

Скрин видео Госавтоинспекции Пермского края

На метеостанции Бисер в Горнозаводском округе Пермского края 14 ноября зафиксировано необычное сочетание погодных явлений: сильный гололед с диаметром отложений 7 мм и густой туман с видимостью не более 50 м. Эти условия сохранялись в течение трёх последовательных наблюдений. Причиной таких погодных аномалий стало вторжение тёплого и влажного воздуха на холодную снежную поверхность, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В ночное время в Пермском крае наблюдалась температурная аномалия, вызванная переносом теплого и влажного воздуха из Южной Европы в теплом секторе мощного циклона Quirin, центр которого находился над Баренцевым морем. Наибольшие значения температуры были зафиксированы в середине ночи: в Перми температура поднялась до +7,2°C, что на 1,1°C превысило суточный рекорд тепла, установленный 15 ноября 2010 года. В Бисере также был установлен новый рекорд — +3,3°C. В результате потепления высота снежного покрова в Бисере сократилась с 13 до 3 см.

Для Перми этот рекордный показатель тепла стал первым с 1 апреля, а за последний год это уже десятое экстремальное значение температуры, учитывая предыдущие рекорды в январе, феврале и марте. Ожидается, что текущий рекорд тепла не будет последним, так как 19 ноября в тёплом секторе следующего циклона прогнозируется еще более значительный приток тепла. В этот день может быть побит не только суточный, но и месячный рекорд второй половины ноября, который был установлен 17 ноября 2010 года и составляет +8,6°C. В ближайшие пять дней средняя температура воздуха прогнозируется на 6-8°C выше нормы, а в некоторых районах Северного Урала — на 10°C выше.

