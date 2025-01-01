Алёна Бронникова Юговской молкомбинат в Пермском крае регистрирует новый бренд Предприятие направило соответствующее заявление в Роспатент Поделиться Твитнуть

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» подало заявку на регистрацию нового товарного знака. По информации сервиса Znakoved, новый бренд будет называться «Парма лакт».

Заявление на регистрацию товарного знака поступило в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 7 ноября. Внимание на это обратил "Коммерсантъ-Прикамье". Решения по заявке пока нет. Если Роспатент её одобрит, предприятие сможет выпускать под этим брендом масло, сливки, сгущённое молоко, сметану, спреды, молочную сыворотку, сырники, сыры и творог.

Также в этом году Юговской молкомбинат направлял заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Купеческий» (в апреле) и «Гранд Парма» (в июле). Бренды можно использовать для производства продукции в том же классе МКТУ, что и «Парма лакт».

Ранее сообщалось, что на сайте Znakoved размещена информация о заявке на товарный знак «Уедь Губаха». Под этим названием планируется запустить службу такси в Губахе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.