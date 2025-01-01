Алёна Бронникова
Юговской молкомбинат в Пермском крае регистрирует новый бренд
Предприятие направило соответствующее заявление в Роспатент
ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» подало заявку на регистрацию нового товарного знака. По информации сервиса Znakoved, новый бренд будет называться «Парма лакт».
Заявление на регистрацию товарного знака поступило в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 7 ноября. Внимание на это обратил "Коммерсантъ-Прикамье". Решения по заявке пока нет. Если Роспатент её одобрит, предприятие сможет выпускать под этим брендом масло, сливки, сгущённое молоко, сметану, спреды, молочную сыворотку, сырники, сыры и творог.
Также в этом году Юговской молкомбинат направлял заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Купеческий» (в апреле) и «Гранд Парма» (в июле). Бренды можно использовать для производства продукции в том же классе МКТУ, что и «Парма лакт».
Ранее сообщалось, что на сайте Znakoved размещена информация о заявке на товарный знак «Уедь Губаха». Под этим названием планируется запустить службу такси в Губахе.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.